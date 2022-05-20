سيول تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بفرض عقوبات على بيونغ يانغ

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أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن أسفها العميق لفشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار بفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية ردا على إطلاقها صواريخ باليستية.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة إنها تأسف لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار بشأن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، رغم موافقة غالبية أعضاء المجلس، مشيرة إلى مواصلة كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية واحتمال إجرائها تجربة نووية.وأضافت الوزارة إن عدم تبني القرار سيتسبب في تقويض ثقة المجتمع الدولي في مجلس الأمن بشكل كبير، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفض قرار للمجلس يقضي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية.وشددت على ضرورة أن تلتزم الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورها المسؤول في مواجهة انتهاكات كوريا الشمالية لقرارات المجلس وتحقيق نزع السلاح النووي.