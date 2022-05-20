دبب آسيوية سوداء معرضة للانقراض تلد 5 أشبال

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اتضح أن عددا من الدببة الآسيوية السوداء المعرضة للانقراض، والتي تعيش في جبل "جيري" في كوريا الجنوبية، قد ولدت 5 أشبال.وصرحت وزارة البيئة الكورية اليوم بأنها قامت بالبحث في موطن ذلك النوع الدببة، الذي يطلق عليه بالكورية "دب القمر" بسبب وجود نصف دائرة بيضاء على صدره، في جبل جيري خلال الشتاء الماضي، واتضح أن 3 منها ولدت 5 أشبال.وأضافت الوزارة أن شبلا واحدا من الأشبال الخمسة ولدته الدبة ذات الرقم "كي إف - 94"، والتي كانت قد وُلدت في عام 2018 في إطار مشروع استعادة ذلك النوع من الدببة في جبل جيري، مشيرة إلى أنه يعد بذلك أول مولود من الجيل الرابع لهذا النوع من الدببة في الطبيعة منذ بدء عملية الاستعادة.وقالت إن إنجاب الجيل الرابع يدل على دخول مشروع الاستعادة إلى مرحلة الاستقرار.وبهذا زاد عدد أفراد "دب القمر" الموجودة في مناطق جبل "جيري" ليبلغ 79 دبا إجماليا.ومن ناحية أخرى، تبين أن 4 من تلك الدببة التي كانت تعيش في جبل "جيري" قد انتقلت منذ عام 2017 إلى جبل "دوك يو".