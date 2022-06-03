متوسط كثافة الأوزون في مايو يسجل أعلى رقم على الإطلاق

Photo : YONHAP News

سجل متوسط كثافة الأوزون في كوريا في شهر مايو الماضي أعلى رقم على الإطلاق منذ أن بدأت عمليات مراقبته.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة البيئة اليوم الأربعاء، بلغ متوسط كثافة الأوزون في جميع أنحاء كوريا 0.051 جزء في المليون في شهر مايو، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن بدأت عملية مراقبته في عام 2001.وأشار التقرير إلى أن عدد الأيام التي تم فيها إصدار تحذير بشأن زيادة كثافة الأوزون قد بلغ 18 يوما في مايو، بزيادة مقدارها 10 أيام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وعادة، يتم إصدار تحذير بشأن الأوزون عندما يزيد متوسط كثافة الأوزون عن 0.12 جزء من المليون في الساعة.وقال التقرير إلى أن نتائج التحليلات للظواهر الجوية خلال الفترة من عام 2010 وحتى هذا العام تشير إلى أن كثافة الأوزون تسجل ارتفاعا عند زيادة كمية الإشعاع الشمسي وتناقص هطول الأمطار والرطوبة النسبية.يذكر أن الأوزون يتم تكوينه عن طريق تفاعل كيميائي ضوئي بين أكسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة، وهو ضار بالرئتين والقلب.