رصد مجموعة كبيرة من الدلافين بالقرب من جزيرة جيجو لأول مرة

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تم لأول مرة رصد الآلاف من الدلافين التي تسبح في أسراب في المنطقة البحرية القريبة من جزيرة جيجو، حيث تعيش تلك الدلافين عادة في بحر الشرق.ويقول العلماء إن هذا النوع من الدلافين ينمو حتى يبلغ طولها مترين ونصف، وتتميز بأشكال محددة رمادية وصفراء اللون.وكانت هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مجموعة ضخمة من هذا النوع من الدلافين التي تعيش عادة في بحر الشرق، حيث تم تصويرها في مياه البحر على بُعد يبلغ حوالي 70 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من جزيرة جيجو يوم الثلاثاء الماضي.ويقول المتابعون هناك إن ذلك يدل على حيوية ونقاء المياه البحرية حول جزيرة جيجو، معربين عن إعجابهم بتلك المخلوقات البحرية الجميلة.وتعليقا على ذك، أوضح الدكتور "لي كيونغ ري" الباحث في مركز دراسة الدلافين، أن رصد تلك المجموعة الكبيرة من الدلافين بالقرب من جزيرة جيجو يعتبر حدثا قياسيا، مشيرا إلى أنه في أعقاب تصوير أسراب الدلافين، تم أيضا رصد مجموعة من الحيتان القاتلة التي تعتبر من الأنواع المحمية دوليا، والتي تم تصنيفها في العام الماضي كأحياء بحرية محمية في كوريا الجنوبية أيضا.الجدير بالذكر أنه تم رصد حوالي 200 من الدلافين التي تعيش في أسراب، والحيتان القاتلة، وحيتان العنبر، في بحر الشرق خلال هذا العام، لكن وجود حيتان قاتلة بالقرب من جزيرة جيجو يعد أمرا نادرا للغاية.ويشير العلماء إلى أن الحيتان عموما، بما في ذلك الدلافين، تعتبر مقياسا لصحة نظام البيئة البحرية، وأن هناك بالتالي ضرورة لإجراء بحوث بيئية في البحر حول جزيرة جيجو، بما في ذلك قياس التغييرات التي حدثت في درجات حرارة المياه وتوافر الغذاء هناك.