تأجيل إطلاق الصاروخ نوري الفضائي إلى أجل غير مسمى

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قال المعهد الكوري لأبحاث الفضاء "كاري" في مؤتمر صحفي عُقد بعد ظهر أمس الأربعاء إنه قرر تعليق الاستعدادات لإطلاق الصاروخ "نوري" الفضائي الذي كان مقررا إطلاقه اليوم الخميس.وفي المؤتمر الصحفي، قال المعهد إن جهاز الاستشعار داخل خزان المادة المؤكسدة أظهر خللا في القراءات. وأوضح المعهد أن الصاروخ سيتم نقله إلى مركز التجميع لإجراء عمليات فحص ومراجعة، حيث إنه من الصعب معرفة المشكلة بعد تنصيب الصاروخ عموديا على منصة الإطلاق. ولذلك تم اتخاذ القرار بتأجيل إطلاق المركبة الفضائية الكورية 2، أو ما يعرف باسم الصاروخ "نوري".وقال المعهد إنه سيتعين على لجنة إدارة الإطلاق وضع جدول زمني آخر بعد تحليل أسباب الخلل الفني ومعالجة المشكلة.وأضاف أنه لا يمكن حتى الآن معرفة الوقت اللازم لحل المشكلة، حيث يتوقف ذلك على نوع المشكلة وأسبابها ومكان حدوثها.