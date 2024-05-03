السفير التشيكي لدى سيول يزور أحدث محطة نووية كورية

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قام السفير التشيكي لدى كوريا الجنوبية "إيفان يانتشاريك" بزيارة لمحطة "سيه وول" النووية في مدينة أولسان في جنوب البلاد يوم الجمعة الماضي، وذلك وسط التنافس بين شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، ومؤسسة الكهرباء الفرنسية، للحصول على صفقة تقدر قيمتها بحوالي 30 تريليون وون لبناء محطات نووية في جمهوية التشيك.وجاءت هذه الزيارة بعد أن قدمت كل من الشركة الكورية والمؤسسة الفرنسية عرضا رسميا إلى مؤسسة الكهرباء التشيكية بشأن مشروع بناء 4 مفاعلات نووية في جمهورية التشيك.وتخطط جمهورية التشيك لبناء محطتين نوويتين تصل طاقة كل منها إلى 1.2 غيغاواط في منطقة "دوكوفاني"، ومحطتين أخريين في منطقة "تيميلين".ومن المتوقع أن تعلن جمهورية التشيك عن مقدم العطاء المفضل قبل منتصل شهر يوليو القادم بعد إجراء التقييمات والمراجعات اللازمة من قبل الحكومة والجهات ذات الصلة.كما يُتوقع أيضا أن يرسل السفير التشيكي تقريرا لحكومة بلاده حول نتائج زيارته لمحطة "سيه وول" النووية.وكان رئيس شركة كوريا للطاقة المائية والنووية "هوانغ جو هو" قد قال يوم الثلاثين من شهر أبريل الماضي إن كوريا الجنوبية ستكون المورد الأمثل في العالم الذي سيساعد جمهورية التشيك على تحقيق هدف استكمال بناء مفاعلات جديدة حتى عام 2036.