نقل الصاروخ الفضائي نوري إلى منصة الإطلاق

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تمت صباح اليوم الاثنين عملية نقل الصاروخ الفضائي الكوري "نوري" إلى منصة الإطلاق، تمهيدا لإطلاقه المقرر له غدا الثلاثاء.وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعهد أبحاث الطيران الكوري إن عملية النقل بدأت في الساعة 7:20 صباحا، حيث تم نقل المركبة الفضائية الكورية "نوري" بواسطة ناقل خاص من مبنى التجميع إلى منصة الإطلاق في مركز نارو الفضائي، في منطقة "كوهُنغ" الجنوبية الساحلية، واستغرقت العملية حوالي ساعة واحدة.وبعد ذلك تم وضع الصاروخ على منصة الإطلاق، وبدء الاستعدادات لإطلاقه، والتي يتوقع أن تختتم قبل الساعة 7 من مساء اليوم.وسوف تعقد وزارة العلوم اجتماعا لجنة إدارة الإطلاق صباح الغد لتحديد ما إذا كان سيتم شحن الصاروخ نوري بالوقود، ثم تعقد اجتماعا آخر في فترة ما بعد الظهر لتقرير ما إذا كان سيتم إطلاق الصاروخ.ومن المتوقع أن تتم عملية الإطلاق في الساعة 4 من مساء الغد الثلاثاء، ولكن قد يتغير هذا التوقيت اعتمادا على الظروف الجوية.وتأتي خطة الإطلاق في الغد بعد إلغاء إطلاق الصاروخ الأسبوع الماضي بسبب خلل تقني في اللحظات الأخيرة.