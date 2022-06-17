الصاروخ نوري يوضع على منصة الإطلاق مرة أخرى

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تم اليوم الاثنين تنصيب الصاروخ "نوري" الفضائي على منصة الإطلاق مرة أخرى في مركز نارو الفضائي، بعد 5 أيام من تأجيل الإطلاق بسبب خلل فني في جهاز الاستشعار داخل خزان المادة المؤكسدة في المرحلة الأولى من الصاروخ.ومن المتوقع أن يتم إطلاق الصاروخ "نوري" في الساعة الرابعة من بعد ظهر الغد الثلاثاء، وذلك بعد أن تم تغيير أجزاء رئيسية في جهاز الاستشعار.وسوف يتم توصيل الصاروخ ببرج تزويد الكهرباء والوقود والمادة المؤكسدة قبل الساعة السابعة من مساء اليوم، استعدادا لإطلاقه في الغد.وسوف تقوم لجنة إدارة إطلاق الصاروخ "نوري" صباح الغد باتخاذ قرار نهائي حول ما إذا كان سيتم تزويد الصاروخ بالوقود، كما ستحدد الموعد النهائي للإطلاق بعد إجراء مراجعة شاملة لحالة الصاروخ والظروف الجوية.وقد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس في منطقة مركز نارو الفضائي غدا ممطرة بشكل خفيف.