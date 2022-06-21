اكتمال الاستعدادات لإطلاق الصاروخ نوري اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

انتهت أمس الاستعدادات لإطلاق الصاروخ الفضائي الكوري "نوري"، اليوم الثلاثاء.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعهد كوريا لبحوث الفضاء إنه قد تم بسلاسة تنفيذ الاستعدادات لعملية الإطلاق، وأنه سيتم تحديد موعد الإطلاق النهائي في اجتماع للجنة مراقبة الإطلاق اليوم.ومن المتوقع أن تفي الظروف الجوية بمتطلبات الإطلاق في مركز نارو الفضائي الذي يقع في منطقة "كو هُنغ" الجنوبية الساحلية.وقال المعهد الكوري لبحوث الفضاء إن احتمال هطول أمطار اليوم منخفض للغاية، كما يُتوقع أن تقل سرعة الرياح في المنطقة عن خمسة أمتار في الثانية.وسوف تقوم وزارة العلوم والمعهد الكوري لبحوث الفضاء بعقد اجتماع للجنة مراقبة الإطلاق صباح اليوم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم شحن الصاروخ بالوقود، كما سيعقد اجتماع آخر للجنة في فترة ما بعد الظهر لاتخاذ قرار نهائي بشأن موعد الإطلاق.وتأتي عملية الإطلاق اليوم بعد إلغائها الأسبوع الماضي بسبب اكتشاف خلل تقني في اللحظات الأخيرة.