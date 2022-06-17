استئناف الرحلات الجوية بين مطاريْ كيمبو الكوري وهانيدا الياباني

Photo : YONHAP News

من المتوقع استئناف الرحلات الجوية بين مطاريْ "كيمبو" الكوري و"هانيدا" الياباني، من أجل التوصيل بين العاصمتيْن الكورية "سيول" واليابانية "طوكيو"، يوم 29 من هذا الشهر.وصرحت وزارات الأراضي والنقل، والخارجية، والثقافة والرياضة والسياحة في كوريا، بأنها اتفقت مع الحكومة اليابانية على استئناف تنظيم الرحلات 8 مرات أسبوعيا اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، بعد أن ظلت متوقفة منذ شهر مارس من عام 2020 بسبب جائحة كورونا.وأوضحت الحكومة الكورية الجنوبية أن استئناف الرحلات تقرر في اجتماع عبر الفيديو عقدته السلطات الجوية للبلدين أمس، وأنه سيتم زيادة عدد الرحلات تدريجيا بدءا من الشهر القادم مع مراعاة اتجاه زيادة الطلبات واستعدادات الشركات الجوية.وسوف تقوم الحكومة الكورية بإنشاء جناح خاص للترحيب بالسياح الأجانب في مطار كيمبو، كما تنوي تنظيم حلقات خاصة للتعريف بالسياحة الكورية في المدن اليابانية الرئيسية خلال النصف الثاني من هذا العام.وبالتوازي مع استئناف إصدار تأشيرات الدخول قصيرة المدى بغرض السياحة هذا الشهر، من المتوقع تفعيل التبادلات السياحية بين البلدين من الآن فصاعدا.