كوريا الجنوبية ترسل مساعات طبية إلى أوكرانيا

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صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن الحكومة تنوي إرسال كمية من المنتجات الطبية لحالات الطوارئ إلى أوكرانيا خلال الأسبوع القادم، تنفيذا لقرارها بتقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 50 مليون دولار، لتلك الدولة التي تعاني من غزو روسي منذ شهور.وقال مسؤول في الوزارة اليوم إن الحكومة الكورية ستقدم أكثر المنتجات الطبية إلحاحا بالنسبة لأوكرانيا بالدرجة الأولى، وأنه من المتوقع أن تغادر الدفعة الأولى من تلك المساعدات الطبية لحالات الطوارئ على متن طائرة يوم الثلاثاء القادم.كما أشار إلى أنه من المقرر تسليمها إلى وزارة الصحة الأوكرانية في غضون الأيام القليلة القادمة وأن الحكومة الكورية تنوي إرسال المساعدات المتبقية إلى هناك في أسرع وقت ممكن.واضاف أن الدفعة الأولى من تلك المساعدات الطبية الكورية يبلغ وزنها 25 طنا، وتشمل أجهزة للتنفس الاصطناعي، وحقنا مضادة للتيتانوس، وغيرها من الاحتياجات الخاصة لعلاج الجروح الناتجة عن الحرب.وفيما يتعلق بتقديم دعم من الأسلحة، قال المسؤول إن الدعم الكوري يقوم على أساس مبدأ تقديم مساعدات تُستخدم على المستوى الإنساني، موضحا أن الحكومة الكورية قررت تقديم تلك المساعدات الإنسانية مع مراعاة استمرار الجانب الأوكراني في طلب الدعم وزيادة الحاجة إلى المساعدات الإضافية نتيجة لطول أمد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.