توقعات بهطول أمطار موسمية غزيرة في جميع أنحاء كوريا

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من المتوقع هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الخميس وغدا الجمعة، وسوف تزداد قوة جبهة الأمطار الموسمية في أثناء توجهها شمالا.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن يبدأ موسم الأمطار في المناطق الغربية صباح اليوم الخميس، ومن المرجح أن تشهد معظم أنحاء البلاد سقوط أمطار في فترة ما بعد الظهر، بمعدل يزيد عن 150 ملليمترا في جزيرة "جيجو" ومقاطعة جنوب "جولا" حتى يوم الجمعة، وبما يصل إلى 120 ملليمترا في منطقة العاصمة والأجزاء الغربية من مقاطعات "كانغ وان" ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، ومقاطعة شمال "جولا".وحذر التقرير من هطول أمطار غزيرة بمعدلات تتراوح بين 30 ملليمترا و50 ملليمترا في منطقة العاصمة والجزء الغربي من مقاطعة "كانغ وان" بدءا من ظهر اليوم الخميس، بينما يتوقع أن تشهد مقاطعتا شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" والمناطق الجنوبية وجزيرة "جيجو" نفس الكمية من الأمطار بين ليلة الخميس وصباح الجمعة.وأضاف التقرير أن الأمطار الموسمية سوف تستمر في معظم أنحاء البلاد حتى بعد ظهر يوم الجمعة، ولكن ستشهد بعض الأجزاء من مقاطعة جنوب "جولا" وجزيرة "جيجو" أمطارا حتى صباح يوم السبت.