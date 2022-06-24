كوريا الشمالية تبلغ عن أقل من 20 ألف حالة حمى لليوم السادس

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إنه تم تأكيد إصابة ما يقرب من 11 ألفا و10 أشخاص بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الخميس.ونقلت الوكالة عن المقر الطارئ الرئيسي للوقاية من الوباء في البلاد أن حوالي 13 ألفا و890 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة.ولم تبلغ كوريا الشمالية عن تسجيل وفيات جديدة، كما لم تذكر إجمالي عدد الوفيات أو معدلها.وكانت الوكالة قد قالت يوم الخميس الماضي إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بسبب المرض إلى 73 حالة، وبلغ معدل الوفيات 0.002%.ووصل عدد الحالات التراكمي في كوريا الشمالية إلى حوالي 4.69 مليون حالة، وتدعي السلطات الصحية في الشمال أن جميع الحالات تعافت بالكامل باستثناء حوالي 20 ألف مريض.وبحسب الإحصائيات الرسمية الكورية الشمالية، فإن حالات الحمى الجديدة اليومية بلغت ذروتها يوم 15 مايو عندما تم تسجيل 400 ألف حالة، لكن العدد استمر في الانخفاض منذ ذلك الحين، وانخفض إلى أقل من 20 ألفا لأول مرة يوم الأحد الماضي، وظل دون ذلك المستوى لليوم السادس على التوالي.