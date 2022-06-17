إصابات كورونا الجديدة في كوريا تتجاوز 10 آلاف مرة أخرى

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية قد بلغ 10 آلاف و463 حالة، مسجلا بذلك أكثر من 10 آلاف حالة إصابة لأول مرة منذ 20 يوما.ومن بين الإصابات الجديدة، كان هناك 205 إصابات تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد أكثر من 200 حالة إصابة جديدة لدى الوافدين من الخارج.وبلغ مؤشر التكاثر الأساسي لقياس انتشار المرض بين السكان نقطة واحدة.وقال نائب وزير الصحة والرفاهية "لي كي إيل" إن تجاوز مؤشر التكاثر الأساسي نقطة واحدة يعني أن انتشار وباء كورونا تغير من الاتجاه التنازلي إلى الاتجاه التصاعدي.وأضاف أن الدول الأوربية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، قد بدأت تشهد أيضا زيادة في عدد حالات الإصابة بسبب انتشار متحورات فيروس كورونا، وزيادة التنقلات في موسم الإجازات الصيفية.