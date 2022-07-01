كوريا تعيد التأكيد على موقفها من المشاركة في قمة الناتو

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رفضت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اعتراض الصين على مشاركة بعض دول آسيا ومنطقة المحيط الهادئ في قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو".وفي إحاطة دورية أمس الخميس، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "تشيه يونغ سام" موقف حكومة كوريا الجنوبية بأنها حضرت القمة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الشامل مع الدول التي تشترك معها في القيم والمعايير الأساسية.وأكد "تشيه" أن كوريا الجنوبية أوضحت بالفعل أن مشاركتها في قمة الناتو لا تستهدف منطقة أو تستبعد دولة معينة.وقد دعا حلف الناتو أربع دول غير أعضاء إلى المشاركة في القمة المنعقدة في مدريد يوم الأربعاء، حيث تبنى مفهومه الاستراتيجي الذي يصف الصين بـ"التحدي المنهجي".وفي نفس اليوم، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو ليجيان" المجتمع الدولي إلى التعبير عن اعتراضه الشديد على تحرك الناتو الأخير لإشعال المواجهات الجماعية العابرة للمناطق والأقطار.كما انتقد السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية "شينغ هايمينغ" منظمة الناتو أمس الخميس في منتدى أقيم بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكوريا الجنوبية، ودعا الناتو إلى التوقف عن نشر الأكاذيب ضد الصين ووقف الخطابات والأفعال الاستفزازية.