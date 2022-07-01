الطلب على الكهرباء في كوريا الجنوبية يسجل ارتفاعا قياسيا في يونيو

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سجل الطلب على الكهرباء في كوريا الجنوبية في يونيو أعلى مستوى له على الإطلاق على أساس أشهر يونيو، بسبب الحرارة الشديدة التي اجتاحت أرجاء مختلفة من البلاد.ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء، انخفض معدل الاحتياطي من الطاقة الكهربائية إلى أقل من 10%، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في غضون شهر يوليو الجاري وشهر أغسطس القادم، اللذين من المعتاد أن يبلغ الطلب على الكهرباء فيهما ذروته بسبب الحرارة الشديدة.ومن المتوقع أيضا أن يتم إصدار تحذير بشأن العرض والطلب على الكهرباء لأول مرة منذ عام 2013.ووفقا لبورصة الطاقة الكهربائية اليوم الاثنين، بلغ المتوسط الشهري للحد الأقصى للطلب على الكهرباء 71 ألفا و805 ميغا واط في يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس أشهر يونيو منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة.وقالت وزارة الطاقة إنه من المتوقع أن يبلغ الحد الأقصى للطلب على الكهرباء هذا الصيف ذروته في الأسبوع الثاني من أغسطس.