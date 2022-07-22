إطلاق أول مسبار كوري للقمر بعد غد الجمعة

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من المقرر أن يتم إطلاق أول مسبار كوري للقمر، "دا نوري" إلى الفضاء الخارجي بعد غد الجمعة، من قاعدة تابعة للقوات الفضائية الأمريكية في ولاية فلوريدا على متن الصاروخ "فالكون 9" لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.وكان المسبار قد تم نقله إلى الولايات المتحدة على متن حاوية خاصة للحفاظ على درجات الحرارة والرطوبة المناسبة بالإضافة إلى احتوائها على أجهزة لامتصاص الصدمات، وخضع للفحص لمدة تبلغ حوالي شهر بعد وصوله إلى قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في ولاية فلوريدا.وقال "كيم ديه كوان" المسؤول عن مشروع إطلاق المسبار الكوري للقمر إن المسبار "دانوري" جاهز للإطلاق.وكان من المقرر أن يتم إطلاق المسبار الكوري اليوم الأربعاء، لكن شركة "سبيس إكس" أبلغت الجانب الكوري بتأجيل موعد الإطلاق يوم الأربعاء الماضي قائلة إنها تحتاج إلى إجراء المزيد من الفحوصات الفنية على الصاروخ.وتم تركيب المسبار داخل وحدة الاقتران في رأس الصاروخ "فالكون 9"، ليكون جاهزا للإطلاق، وتجري حاليا عملية الربط بين الوحدة والصاروخ.وبعد انتهاء العمل في الربط بين وحدة الاقتران والصاروخ، سيتم نقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق، حيث يتم تنصيبه على المنصة عموديا.ومن المقرر أن يتم إطلاق المسبار الكوري ليتوجه إلى القمر في الساعة الثامنة و8 دقائق من صباح بعد غد الجمعة، وسوف يصل إلى القمر في شهر ديسمبر القادم ليدور بعد ذلك على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر لمدة عام واحد للقيام بمهام علمية.