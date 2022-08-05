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تم إطلاق أول مسبار كوري للقمر صباح اليوم الجمعة. ووفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تم إطلاق المركبة "باث فايندر"، المعروفة أيضا باسم "دانوري"، في الساعة 8:08 صباح اليوم الجمعة بتوقيت كوريا، أي 7:08 من مساء الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وتم إطلاق المسبار "دانوري"، الذي طوره المعهد الكوري لأبحاث الفضاء "كاري"، من محطة "كيب كانافيرال" الفضائية في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تحميله على صاروخ من طراز "فالكون 9" لشركة الفضاء الأمريكية "سبيس إكس". وسينفصل المسبار عن الصاروخ بعد حوالي 40 دقيقة من إقلاعه على ارتفاع 1656 كيلومترا، وسوف يجري أول اتصال له بالمحطة الأرضية بعد ساعة واحدة من الإطلاق. وتخطط وزارة العلوم للإعلان في حوالي الساعة 2 ظهرا ما إذا كان المسبار قد دخل مساره المستهدف.وقد وصل المسبار إلى المحطة الفضائية في فلوريدا يوم 7 يوليو، وأكمل جميع الفحوصات والاستعدادات للإطلاق. وتم نقله إلى منصة الإطلاق صباح أمس الخميس، ليتم تنصيبه في حوالي الساعة 3 مساء بتوقيت كوريا.وسوف يسلك "دانوري" مسارا موفرا للطاقة يسمى "النقل الباليستي القمري" من الأرض إلى القمر، باستخدام جاذبية كل من الأرض والقمر وكذلك جاذبية الشمس. وتستخدم تلك الطريقة وقودا أقل، لكنها تستغرق وقتا أطول للوصول إلى الوجهة الفضائية المقصودة.وإذا سارت الأمور وفقا للخطة، فسوف تدخل المركبة "دانوري" في مدار حول القمر يوم 16 ديسمبر القادم، وتستقر على ارتفاع مداري يبلغ 100 كيلومتر يوم 31 ديسمبر.