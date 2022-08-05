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تم تحديد الحد الأدني للأجور لعام 2023 عند 9 آلاف و620 وون في الساعة، بزيادة مقدارها 460 وون، أي بنسبة 5% مقارنة بالعام الجاري.وبذلك سيحصل عامل الحد الأدني للأجور بدوام كامل على مليونين و10 آلاف و580 وون شهريا في العام القادم.وكانت لجنة الحد الأدني للأجور قد قررت تحديد الحد الأدني للأجور للعام القادم عند 9 آلاف و620 وون في الساعة في اجتماع لجميع أعضائها عقد يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي.وقال وزير العمل "لي جونغ شيك" إن قرار اللجنة يجب احترامه نظرا لأن اللجنة اتخذت ذلك القرار بالنظر في الأوضاع الاقتصادية المحلية والخارجية، ووضع التوظيف في البلاد، والصعوبات المالية التي يواجهها العمال ذوي الأجور المنخفضة وأصحاب الأعمال الصغيرة.وأكد أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها ليسهم الحد الأدني للأجور في زيادة دخل العمال ذوي الأجور المنخفضة، وتحقيق الاستقرار في معيشتهم.