كوريا الشمالية تعقد اجتماعا وطنيا حول مكافحة كورونا

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قالت كوريا الشمالية إنها ستعقد اجتماعا وطنيا لمراجعة سياساتها الطارئة لمكافحة وباء كورونا في غضون الفترة القليلة القادمة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم ووزارة مجلس الوزراء قد قررتا عقد اجتماع وطني لإجراء مراجعة طارئة بشأن مكافحة الأوبئة في أوائل أغسطس.وسوف يتم خلال الاجتماع مراجعة الإنجازات في جهود مكافحة فيروس كورونا على الصعيد الوطني وتأكيد التوجه الجديد لسياسات الحجر الصحي.ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي أعلنت فيه كوريا الشمالية مؤخرا عن عدم وجود حالات حمى جديدة، التي يشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا.وتزعم كوريا الشمالية أن وضع الحجر الصحي في البلاد دخل مرحلة الاستقرار، لكنها لم تعلن حتى الآن عن انتهاء الوباء رسميا.وفي هذا السياق، قالت السلطات الكورية الشمالية اليوم الاثنين إنه لم يتم اكتشاف أي حالات حمى جديدة يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا طوال يوم أمس، وذلك لليوم العاشر على التوالي.