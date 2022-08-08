وزير الخارجية الكوري يزور الصين اليوم

Photo : YONHAP News

سيزور وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" الصين اليوم الاثنين وسط التوتر المتزايد بين الصين والولايات المتحدة، بعد زيارة "نانسي بيلوسي" رئيسة مجلس النواب الأمريكي مؤخرا إلى تايوان.وسوف يغادر الوزير بارك العاصمة سيول متوجها إلى الصين بعد ظهر اليوم في رحلة لمدة ثلاثة أيام يلتقي خلالها بنظيره الصيني "وانغ يي" غدا الثلاثاء في مدينة "تشينغ داو" بمقاطعة "شان دونغ".وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الوزيرين سيناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات بين بين البلدين، والبرنامج النووي الكوري الشمالي، والأمن الاقتصادي.وخلال المحادثات، من التوقع أن يطلب الوزير "بارك" من الصين أن تقوم بدور بناء فيما يتعلق بالاستفزازات المحتملة من قبل كوريا الشمالية، قبيل إجراء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ٍوبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤكد الوزير "بارك" لنظيره الصيني على أن تحالف "تشيب 4" الذي تقوده الولايات المتحدة، والهادف إلى تعزيز السيطرة على صناعة أشباه الموصلات، لن يسعى إلى استبعاد الصين.يذكر أن هناك خلافات بين سيول وبكين بسبب عدد من القضايا الأخرى المعلقة، بما في ذلك معارضة بكين لنشر سيول للمزيد من أجهزة نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في شبه الجزيرة الكورية.