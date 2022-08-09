ارتفاع عدد حالات كورونا اليومية في كوريا إلى ما يقرب من 150 ألفا

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قفز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى ما يقرب من 150 ألفا وسط الانتشار المستمر للفيروس في البلاد. وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الثلاثاء إنه تم تأكيد إصابة 149 ألفا و897 شخصا طوال يوم أمس، بما في ذلك 588 إصابة لدى القادمين من الخارج. وبلغ العدد التراكمي للإصابات في كوريا حوالي 20 مليونا و694 ألفا. وقد ارتفع العدد اليومي بحوالي 9500 مقارنة بما كان عليه أول من أمس. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزيد فيها عدد الإصابات اليومية عن 140 ألفا منذ حوالي أربعة أشهر. وزاد العدد بمقدار 1,34 مرة مقارنة بالأسبوع الماضي، وبـ1,51 مرة مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين، وهو ما يشير إلى حدوث ارتفاع طفيف أسبوعيا. وقفز عدد الحالات الوافدة بمقدار 106 عن اليوم السابق إلى 588، كما ارتفع عدد المرضى ذوي الأعراض الخطيرة بمقدار 40 عن اليوم السابق إلى 364، وهو أكبر مستوى منذ حوالي ثلاثة أشهر، تحديدا منذ يوم 11 مايو. وتم أمس الإبلاغ عن أربعين حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 25 ألفا و332، وبلغ معدل الوفيات 0,12%. ووصل معدل انشغال الأسرّة في المستشفيات للمرضى المصابين بفيروس كورونا ذوي الأعراض الخطيرة على مستوى البلاد إلى 38,5%، بانخفاض مقداره 1,8% عن اليوم السابق. وقالت السلطات الصحية إن حوالي 595 ألف شخص يتعافون حاليا من الإصابة بفيروس كورونا في منازلهم.