كوريا تتأهل للدورة النهائية لمسابقة كرة اليد العالمية للناشئات

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نجح المنتخب الكوري الجنوبي لكرة اليد للناشئات في التأهل للمباراة النهائية لبطولة العالم لأول مرة منذ 16 عاما، بعد أن فاز بقيادة المدربة "كيم جين سون" على نظيره المجري بـ30 نقطة مقابل 29 نقطة في المباراة قبل النهائية، التي أقيمت أمس الذي وافق اليوم التاسع من بطولة العالم التاسعة للناشئات، في مدينة "سكوبي" في شمال مقدونيا.وبهذا يكون المنتخب الكوري قد نجح في التأهل للمباراة النهائية في هذه البطولة لأول مرة، بعد أن كان قد احتل المركز الثاني في البطولة الأولى في عام 2006.وسوف يتنافس المنتخب الكوري مع نظيره الدانماركي في المباراة النهائية التي ستقام في الساعة الواحدة والربع من صباح بعد غد الخميس، حسب توقيت كوريا.وكان المنتخب الكوري قد حقق 7 انتصارات متتالية على منتحبات بعض الدول الأوربية القوية في كرة اليد، بما في ذلك سويسرا وألمانيا وسلوفاكيا ورومانيا وهولندا والمجر، خلال هذه البطولة الخاصة باللاعبات دون سن 18 عاما.وبذلك تكون كوريا أيضا هي الدولة الوحيدة من خارج القارة الأوربية التي تتأهل للمباراة قبل النهائية.وكانت كوريا قد احتلت المركز الثالث في بطولتي 2016 و2018، والمركز الثاني في بطولة عام 2006.