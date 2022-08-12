رئيس الوزراء يأمر بسرعة تعيين المناطق المتضررة من الأمطار كمناطق كوارث

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن الحكومة ستتحرك بسرعة لتعيين المناطق المتضررة بشدة من الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد هذا الأسبوع، كمناطق كوارث خاصة.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات اليوم الجمعة خلال الاجتماع الحكومي لسبل التعامل مع آثار الأمطار الغزيرة الأخيرة، ووضع فيروس كورونا في البلاد.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لاستعادة الاستقرار في حياة السكان في المناطق المتضررة وتقديم الدعم اللازم للتعافي السريع.وطلب رئيس الوزراء من الحكومات المحلية فى تلك المناطق إجراء تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الأمطار، كما أصدر تعليماته لوزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الخطوات المطلوبة لتخصيص المناطق التي تستوفي المعايير، كمناطق كوارث خاصة، وهو ما سيتيح للمناطق المتضررة أن تستفيد من أموال الدولة لتغطية جزء كبير من تكاليف أعمال الترميم وإعادة الإعمار.