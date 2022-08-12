فيلم قرار المغادرة يمثل كوريا الجنوبية في جوائز أوسكار للعام القادم

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تم اختيار فيلم "قرار المغادرة" للمخرج الكوري "بارك تشان اوك" لتمثيل كوريا الجنوبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام القادم.وقالت لجنة الأفلام السينمائية الكورية أمس الخميس إنها اختارت فيلم "قرار المغادرة" ليتنافس في فئة الأفلام الروائية الطويلة ضمن النسخة الخامسة والتسعين من حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيعقد مطلع العام المقبل.وأرجعت اللجنة السبب في اختيارها لهذا الفيلم إلى شهرة المخرج، ومستوى إنتاج الفيلم، والقدرة على رواية القصة، وإمكانية نجاح الفيلم في سوق أمريكا الشمالية، والقدرات الترويجية للموزعين في الخارج.الجدير بالذكر أنه يُسمح لكل دولة باختيار فيلم واحد فقط للمنافسة في فئة الأفلام الروائية الطويلة.والجدير بالذكر أيضا أن فيلم "الطفيلي" الكوري الذي أخرجه المخرج "بونغ جون هو" قد فاز بجائزة الأوسكار في عام 2020، ليكون أول فيلم غير ناطق باللغة الإنغليزية يحصل على تلك الجائزة.