كوريا توقع مذكرة تفاهم بشأن الرعاية الصحية مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس

Photo : KBS News

وقعت الحكومة الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم مع مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" بهدف تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية.ووقع مذكرة التفاهم كل من: المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت "بيل غيتس"، الذي زار كوريا لمدة ثلاثة أيام، ومن الجانب الكوري وزير الخارجية "بارك جين" والنائب الثاني لوزير الصحة "لي كي إيل" نيابة عن الحكومة.وبموجب الاتفاقية، سيسعى الطرفان إلى تعميق التعاون من خلال المشاركات بين القطاعين العام والخاص، مثل صندوق الاستثمار البحثي لتكنولوجيا الصحة العالمية، وتعزيز الأدوار الرائدة لكوريا الجنوبية في قطاع الرعاية الصحية الدولي.كما اتفق الجانبان على العمل معا لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على رعاية خبراء الرعاية الصحية الحيوية جنبا إلى جنب مع تصنيف منظمة الصحة العالمية لكوريا الجنوبية كمركز عالمي للتدريب على التصنيع الحيوي.وسوف يتم أيضا تعزيز أنشطة البحث والتطوير المشتركة فيما يتعلق باللقاحات وأجهزة التشخيص والعلاج كوسيلة للمساهمة في تخفيف التفاوتات الصحية العالمية.