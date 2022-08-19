واشنطن تأمل في رد فعل كوري شمالي إيجابي على مبادرة الرئيس يون

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قالت الولايات المتحدة إنه إذا قبلت كوريا الشمالية المبادرة الجريئة التي طرحها الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول"، وأعربت عن نيتها نزع السلاح النووي، فسوف تكون تلك خطوة أولى ترحب بها واشنطن، موضحة أن نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية سيتم تحقيقه بشكل تدريجي وليس بين عشية وضحاها.وردا على سؤال حول جدوى نزع السلاح النووي من خلال تبادل المصادر الطبيعية والأغذية بين الكوريتين، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" في موجز صحفي أمس الخميس عن اعتقاده بأنه من الممكن اتخاذ خطوات عملية للمساعدة في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.وأضاف أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية سيكون عملية تدريجية، مشددا على أن إظهار كوريا الشمالية استعدادها للمشاركة في الحوار والدبلوماسية سيكون خطوة أولى لمسيرة نزع السلاح النووي.وكان الرئيس الكوري الجنوبي "يون" قد عرض اقتراحا على كوريا الشمالية للتبادل بين المصادر الطبيعية الكورية الشمالية والأغذية الكورية الجنوبية بشرط جلوس بيونغ يانغ على طاولة المفاوضات لنزع السلاح النووي، ضمن مبادرته التي أطلقها مؤخرا في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال.