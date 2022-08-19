سيول الأعلى بين المدن الآسيوية والباسيفيكية في سرعة شبكات الجيل الخامس

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تبين أن سيول عاصمة كوريا الجنوبية تتمتع بأعلى سرعة لشبكات الجيل الخامس من بين إحدى عشرة مدينة آسيوية وباسيفيكية.ووفقا لتقرير صادر عن شركة "أوبن سيغنال" البريطانية للخرائط اللاسلكية حول قياسات شبكات الجيل الخامس في 11 مدينة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة من يوم الأول من أبريل وحتى التاسع والعشرين من يوليو الماضي، اتضح أنه يمكن لسكان سيول الاستمتاع بمتوسط سرعة تنزيل يبلغ 453.1 ميغابايت في الثانية، لتكون سيول الأولى من حيث سرعة تنزيل في شبكات الجيل الخامس.وتلتها كل من كوالالمبور بـ376.6 ميغابايت، وأوكلاند بـ280.7 ميغابايت، وسنغافوره بـ 266.3 ميغابايت، وتايبيه بـ2643.7 ميغابايت.أما بالنسبة لسرعة رفع الملفات باستخدام شبكات الجيل الخامس فقد احتلت سيول المرتبة الثانية بـ40.6 ميغابايت في الثانية، بعد كوالالمبور التي بلغت فيها السرعة 52.8 ميغابايت في الثانية.