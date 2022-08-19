كوريا تشهد جوا خريفيا منعشا في نهاية الأسبوع

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية في نهاية هذا الأسبوع جوا خريفيا منعشا يناسب القيام بنزهات، وذلك بعد أن بدأت موجات الحرارة الصيفية في الانحسار.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم إن شبه الجزيرة الكورية تتأثر حاليا بتيارات الهواء البارد والجاف القادمة من الشمال، وسوف تتأثر بصفة خاصة يومي 26 و28 من هذا الشهر بطبقة الضغط المرتفع الناتجة عن استمرار تدفق الهواء البارد الجاف، وهو ما سيقضي على الحرارة القاسية والليالي الاستهوائية ويؤدي إلى جو صاف ومنعش طوال اليوم.وأضاف التقرير أن درجات الحرارة الصغرى سوف تنخفض باضطراد حتى يوم 28 من هذا الشهر، حيث يتوقع أن تبلغ درجات الحرارة الصغرى في مدينة ديجون 16 درجة مئوية، وفي مدينتي "ديغو" و"سيول" 18 درجة مئوية، وبعد ذلك سينحسر الهواء البارد القادم من الشمال الذي يؤثر على شبه الجزيرة الكورية بدءا من يوم 29 من هذا الشهر، ليحل محله الهواء الدافئ القادم من الجنوب.