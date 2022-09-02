إعصار هين نام نور يصل للسواحل الجنوبية الشرقية الكورية غدا

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من المتوقع أن يصل إعصار "هين نام نور"، الذي يتجه بوتيرة سريعة نحو الشمال، إلى السواحل الجنوبية الشرقية من كوريا الجنوبية في وقت مبكر من يوم الغد الثلاثاء، دون أن تضعف قوته.وحاليا يستمر إعصار "هين نام نور" في التوجه نحو الشمال من المياه الواقعة جنوب شرق مدينة "صوغ ويبو" في جنوب جزيرة جيجو بسرعة تصل إلى حوالي 20 كيلومترا في الساعة.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الإعصار سيصل إلى مدينة "صوغ ويبو" في منتصف ليلة اليوم، وسيستمر في التوجه نحو الشمال ليصل إلى السواحل الجنوبية الشرقية فجر الغد الثلاثاء، ثم يتحرك إلى مدينة "بوهانغ" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ وهو في طريقه إلى البحر الشرقي.وفي أثناء مرور الإعصار، من المتوقع أن تهب رياح قوية تتراوح سرعتها القصوى بين 40 مترا و60 مترا في الثانية، على جزيرة جيجو والمناطق الساحلية الجنوبية.