المكتب الرئاسي طلب رسميا ميزانية إنشاء دار الضيافة الرئاسية

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قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية "تشو كيونغ هو" إن المكتب الرئاسي قدم طلبا رسميا بشأن خطة بناء دار ضيافة جديدة في المجمع الرئاسي الجديد.وجاءت تصريحات "تشو" خلال جلسة استجواب برلمانية للوكالات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد، عُقدت أمس الأربعاء.وأشار النائب البرلماني "كيم سو هُنغ" التابع للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى أنه كان من المفترض أن تقدم الوزارات الحكومية خطة الميزانية إلى وزارة المالية حتى نهاية مايو، وسأل الوزير عن موعد تقديم المكتب الرئاسي لطلبه بخصوص مشروع إنشاء دار الضيافة والذي تم التراجع عنه حاليا.وقال الوزير "تشو" إن المكتب الرئاسي قدم الطلب رسميا في أغسطس، وأضاف أن وزارة المالية راجعت تلك الخطة وضمنتها في خطة الميزانية الوطنية من خلال الإجراءات الواجبة.كما طلب النائب "كيم" من الوزير دعم إجابته بتقديم المستندات ذات الصلة التي صدرت من المكتب الرئاسي، لكن "تشو" قال إن المنشأة المعنية مرتبطة بالأمن القومي، ولذلك لا يمكن مشاركة المستندات الخاصة بها.وفي وقت سابق، قدمت الحكومة طلبا إلى البرلمان لتخصيص أكثر من 80 مليار وون لبناء دار الضيافة، وهو ما انتقدته المعارضة بسبب التكاليف الباهظة والعيوب الإجرائية المزعومة، ثم قام المكتب الرئاسي في وقت لاحق بإلغاء الخطة.