الحكومة الكورية تتوقع استمرار الشكوك في الأسواق المالية لبعض الوقت

قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" إن حالة عدم اليقين العالية في الأسواق المالية المحلية وسوق صرف العملات الأجنبية قد تستمر لمدة طويلة من الزمن.وقدم الوزير تلك التوقعات اليوم الخميس في اجتماع مع رئيس البنك المركزي وكبار المسؤولين الماليين بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية مجددا، ليصبح النطاق المستهدف من 3% إلى 3.25%.وأشار "تشو" إلى أن التقلبات في السوق الدولية ازدادت بعد أن خفض المجلس الفيدرالي توقعاته للنمو لهذا العام بمقدار 1.5%، ليصل إلى 0.2%، كما تجاوزت الزيادات الإضافية في سعر الفائدة تقديرات السوق، حيث يتوقع مسؤولو المجلس الفيدرالي أن يصبح سعر الفائدة بحلول نهاية العام 4.4%.وأضاف الوزير "تشو" أنه مع استمرار الولايات المتحدة وأوربا في سياسات التشديد النقدي، فإن هناك احتمالا بأن تستمر حالة عدم اليقين المرتفعة في الأسواق المالية لبعض الوقت، وأكد على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار في السوق، بالتعاون الوثيق مع البنك الكوري المركزي وهيئة الرقابة المالية.