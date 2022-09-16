المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان تصل إلى كوريا الجنوبية

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وصلت المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" إلى قاعدة بحرية في ميناء بوسان الكوري اليوم الجمعة لإجراء تدريبات مشتركة مع القوات البحرية الكورية الجنوبية.وفور وصولها إلى كوريا، عقدت المجموعة الأمريكية مؤتمرا صحفيا، وفتحت جزءا من الحاملة أمام الصحفيين الكوريين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها حاملة طائرات أمريكية كوريا الجنوبية منذ شهر أكتوبر من عام 2018، كما تعد هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها حاملة طائرات أمريكية قاعدة بحرية في ميناء بوسان الكوري.وتتألف مجموعة حاملة الطائرات الهجومية الأمريكية من 3 سفن، وهي حاملة الطائرات "رونالد ريغان" التي تعمل بالطاقة النووية، والمدمرة "باري" المجهزة بنظام إيجيس، وطراد الصواريخ الموجهة "تشانسلرز".وكان من المقرر أن تصل المجموعة الضاربة إلى ميناء بوسان أمس الخميس، إلا أنه تم تأجيل موعد وصولها بيوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية الناجم عن إعصار "نانمادول" مؤخرا.وتخطط القوات البحرية الكورية والأمريكية لإجراء تدريبات مشتركة قريبا في المياه الشرقية لكوريا الجنوبية لتعزيز الموقف العسكري للبلدين.