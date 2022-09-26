استئناف تشغيل قطارات الشحن عبر الحدود بين كوريا الشمالية والصين

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استؤنفت عمليات قطارات الشحن عبر الحدود بين كوريا الشمالية والصين بعد ما يقرب من خمسة أشهر من تعليقها، نتيجة لزيادة الإصابات بفيروس كورونا في المناطق الحدودية الصينية.وأوضح تقرير نشرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الاثنين أن قطارا محملاً بالبضائع شوهد وهو يعبر إلى منطقة "شين وي جو" الكورية الشمالية في الساعة 7:43 صباحا بعد مغادرة منطقة "دان دونغ" في شمال شرق الصين.وكان قد تم تعليق تشغيل قطارات الشحن التي تعمل بين البلدين الحليفين الشيوعيين منذ يوم 29 أبريل الماضي بسبب تجدد انتشار العدوى بفيروس كورونا في مدينة "دان دونغ" الصينية.وبعد تنفيذ إجراءات صارمة لإغلاق الحدود لمنع انتشار العدوى، قامت كوريا الشمالية باستئناف عمليات تشغيل قطارات الشحن بشكل متقطع بين "شين وي جو" و"دان دونغ"، ثم قررت تعليقها مجددا. وعادت تلك القطارات إلى العمل مرة أخرى في يناير واستمرت لمدة ثلاثة أشهر قبل تعليق تشغيلها من جديد.