إقامة جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق آبيه بمشاركة عدد من قادة دول العالم

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من المقرر إقامة الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبيه" اليوم الثلاثاء في طوكيو وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد 3 أشهر من اغتياله خلال مشاركته في حملة انتخابية في غرب اليابان.وأغلقت السلطات اليابانية الطرق المحيطة بموقع جنازة "آبيه" بدءا من فجر اليوم، كما فرضت قيودا على المجال الجوي تمتد لحوالي 46 كيلومترا من موقع الجنازة.وسوف يفتتح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "هيروكازو ماتسونو" جنازة "آبيه"، ثم يتم عرض فيلم وثائقي حول حياته، ثم يلقى كل من رئيس الوزراء الحالي "فوميو كيشيدا" ورئيس الوزراء السابق " يوشيهيدي سوغا" كلمات تعزية.وسوف يشارك في الجنازة حوالي 700 من مسؤولي الحكومات الأجنبية، بمن فيهم حوالي 50 من القادة الحاليون والسابقون.وتشمل قائمة كبار الشخصيات نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس"، وررئيس الوزراء الهندي "نازيندرا مودي"، ورئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز"، ورئيس وزراء سنغافوره "لي هسين لونغ"، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو"، وأمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني".