سيول تشرح لحلف شمال الأطلنطي مبادرتها الجريئة تجاه بيونغ يانغ

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قدم كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية شرحا حول ما يسمى بـ"المبادرة الجريئة" التي أطلقها الرئيس "يون صوك يول" تجاه كوريا الشمالية، وذلك خلال اجتماع موسع لمنظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو".وبحسب وزارة الخارجية في سيول اليوم الأربعاء، قدم الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم كون" هذا الشرح في اجتماع لمجلس حلف شمال الأطلنطي أمس الثلاثاء، حضرته أربع دول من آسيا والمحيط الهادئ، وهي: كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر حلف الناتو في بروكسل عاصمة بلجيكا، أوضح "كيم" مبادرة حكومة الرئيس "يون" التي تهدف إلى ردع التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية، وإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن التطوير النووي، والدخول في الحوار والدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي.كما أطلع "كيم" أعضاء حلف الناتو على القانون الكوري الشمالي الجديد الذي يجيز توجيه ضربة نووية استباقية في ظل ظروف معينة، واستمرار تقدم النظام الكوري الشمالي في تعزيز قدراته الصاروخية، حيث أجرى 32 تجربة على صواريخ باليستية خلال هذا العام وحده. وشدد المبعوث الكوري الجنوبي على أنه من أجل جلب كوريا الشمالية إلى طريق نزع السلاح النووي، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يثبت أن إرادته لتحقيق هذا الهدف أقوى من إرادة كوريا الشمالية لمواصلة تطويرها النووي.