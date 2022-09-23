وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تلتزم الصمت بشأن إطلاق الصواريخ

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لم تنقل وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، بما في ذلك وكالة الأنباء المركزية وصحيفة رودونغ شينمون، أي تقارير حول إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية قصيرة المدى لليوم الثاني على التوالي.وعادة ما تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أنباء وصورا ذات صلة بإطلاق الصواريخ، في اليوم التالي للإطلاق، لكنها بدأت في التزام الصمت منذ شهر مايو الماضي بغض النظر عن نجاح عمليات الإطلاق.ومن جانبها حثت وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية بيونغ يانغ على التوقف فورا عن إطلاق الصواريخ، مشيرة إلى أن إطلاق الصواريخ يعد استفزازا خطيرا ويشكل تهديدا للسلام والأمن ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل وللعالم أجمع، كما يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي.وأكدت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد "لي هيو جونغ" في موجز صحفي اليوم الجمعة أنه يجب على كوريا الشمالية اختيار الحوار والتعاون بدلا من التهديدات والاستفزازات، ودعت بيونغ يانغ إلى المشاركة في الجهود الهادفة إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام والازدهار من خلال الاستجابة للمبادرة الجريئة التي عرضها مؤخرا الرئيس "يون صوك يول".