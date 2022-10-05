الصين تشدد على الحوار بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا متوسط المدى

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كررت الصين تأكيدها على الحوار والمفاوضات بعد أن كثفت كوريا الشمالية من استفزازاتها بإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى عبر فوق الأجواء اليابانية.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس الثلاثاء عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله إن بكين تؤكد على ضرورة التزام الأطراف المعنية بالعمل للتوصل إلى حل سياسي للقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، ومعالجة المخاوف ذات الصلة بطريقة متوازنة من خلال الحوار والمفاوضات.ويختلف رد الصين على الإطلاق الصاروخي الأخير من قبل كوريا الشمالية إلى حد ما عن تصريحاتها السابقة بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى في الأول من سبتمبر ويوم السبت الماضي، حيث كانت قد أشارت فيها إلى "عدم وجود ردود مناسبة" على مخاوف بيونغ يانغ "العادلة والمعقولة".وكان الإطلاق الصاروخي الأخير أمس هو الأول من نوعه منذ 30 يناير، وكان أول صاروخ متوسط المدى يمر عبر المجال الجوي الياباني منذ سبتمبر من عام 2017.وأجرى مستشارو الأمن القومي في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات هاتفية بعد هذا الاستفزاز الأخير من قبل كوريا الشمالية، ووصفوه بأنه "انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي"، وأعادوا التأكيد على مبدأ الرد الصارم على مثل تلك الاستفزازات.