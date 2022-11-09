إس إس جي لاندرز يفوز بلقب دوري البيسبول الكوري

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فاز فريق إس إس جي لاندرز بلقب دوري البيسبول في كوريا الجنوبية لهذا العام، بعدما فاز على فريق"كي ووم هيروز" في ست مباريات ضمن سلسلة السبعة الأفضل، بتحقيق 4 نقاط مقابل 3، في استاد إنتشون أمس الثلاثاء، وهو لقبه الأول منذ إعادة تسميته بعد أن اشترت مجموعة "شين سيه غيه" العملاقة للبيع بالتجزئة فريق "إس كيه ويفرنز" قبل سنتين.وتعد بطولة منظمة البيسبول الكورية هذا العام هي الأولى للنادي تحت اسم "لاندرز"، وهي الخامسة بشكل عام له بما في ذلك عندما كان اسمه "ويفرنز"، حيث فازت بألقاب الدوري الكوري في أعوام 2007 و2008 و2010 و2018.كما سجل الفريق رقماً قياسياً جديداً، حيث أصبح أول فريق يتقدم إلى الدوري الكوري من البداية إلى النهاية في تاريخ لعبة البيسبول الاحترافية في كوريا الجنوبية، والتي تحتفل بعيدها الأربعين هذا العام.