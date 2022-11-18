الحكومة الكورية تضع المبادئ الأخلاقية لميتافيرس

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وضعت الحكومة الكورية الجنوبية المبادئ الأخلاقية الخاصة بميتافيرس بعد أن كانت قد أوضحت أنها ستعمل على تنمية تقنية ميتافيرس باعتبارها عاملا من العوامل الرئيسية للقدرة التنافسية الوطنية في المستقبل.يشار إلى أن المبادئ الأخلاقية الخاصة بميتافيرس عبارة عن مبادئ ذات استقلالية تضع في الحسبان إمكانية تأثير الذات الافتراضية على الذات الواقعية، وتتطلب من المشاركين في ميتافيرس وذوي الصلة بها السلوك المسؤول من أجل عدم انتهاك حقوق الآخرين.أعلنت وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات اليوم عن المبادئ الأخلاقية لميتافيرس في اجتماع الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاجتماعية الذي عُقد اليوم في مجمع المكاتب الحكومية بالعاصمة سيول.قال "بارك يون كيو" النائب الثاني لوزير العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات إنه من المتوقع أن توفر ميتافيرس ساحة للإبداع والابتكار ستجلب نمو اقتصاد المبدعين إلا أنها ستشهد ظهور بعض الشؤون الأخلاقية التي لا يمكن التسامح معها، بما في ذلك انتهاك حقوق الإبداعات الرقمية وغيرها.وأوضح أن الحكومة وضعت المبادئ الأخلاقية القائمة على استقلالية المجتمعات المدنية من أجل دعم جهود التقنية الطوعية المدنية ودون عرقلة الأعمال الإبداعية والابتكارية لعناصر ميتافيرس.الجدير بالذكر أن المبادئ الأخلاقية هي معايير مستقلة يتأثر بها جميع الأعضاء في عملية تطوير وتشغيل واستخدام ميتافيرس لجهود التنقية الطوعية، وليست ملزمة قانونيا.تسعى المبادئ الأخلاقية إلى اتباع القيم الثلاث الموجهة نحو "الذات الكاملة'' و''التجربة الآمنة '' و''الازدهار المستدام'' من قبل المشاركين أو أصحاب المصلحة في ميتافيرس. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تقديم 8 مبادئ عمل، وهي الأصالة، والاستقلالية، والمعاملة بالمثل، واحترام الخصوصية، والإنصاف، وحماية المعلومات الفردية، والشمولية، والمساءلة.كما ستدعم الحكومة التعليم المخصص المتعلق بأخلاقيات ميتافيرس حسب الموضوعات، لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية، مع إعداد أخلاقيات مفصلة لكل مجال مثل التطوير والتشغيل والاستخدام.