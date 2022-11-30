متوسط الفائدة على قروض الأسر الكورية يصل لأعلى مستوى خلال عقد من الزمن

ارتفع متوسط الفائدة على قروض البنوك التجارية الممنوحة للأسر في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى خلال فترة عشر سنوات، وسط ارتفاع مستويات التضخم، وارتفاع سعر الفائدة الأساسي.ووفقا للبنك المركزي الكوري أمس الثلاثاء، بلغ سعر الفائدة على قروض المنازل 5.34% في أكتوبر، بزيادة بلغت 0.19% مقارنة بالشهر السابق. ويعد ذلك أعلى معدل منذ يونيو 2012 عندما بلغ 5.38%.وقد ارتفعت معدلات قروض الرهن العقاري بنسبة 0.03% لتصل إلى 4.82%، وهو مستوى لم تشهده منذ مايو 2012، عندما بلغت 4.85%.كما زادت الفائدة على القروض الائتمانية بمقدار 0.6%، لتصل إلى 7.22%، متجاوزة مستوى 7% لأول مرة منذ يناير 2013.وارتفعت أيضا تكلفة الاقتراض للشركات بمقدار 0.61%، لتصل إلى 5.27%.