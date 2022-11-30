واشنطن تقول إنه يمكن لسيول إقامة تحالف قوي معها وعلاقات مثمرة مع بكين

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قال مسؤول في الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إنه من الممكن لكوريا الجنوبية أن تتمتع بتحالف قوي وحديث مع الولايات المتحدة مع الحفاظ على علاقة مثمرة مع الصين.وأدلى "إدغارد كاغان" مدير إدارة شرق آسيا والمحيط الهادئ في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، بهذا التصريح خلال منتدى استضافه أمس الثلاثاء مركز "ويلسون"، وهو مركز أبحاث يقع مقره في واشنطن.وأضاف "كاغان" أن الولايات المتحدة تعتقد أن تولي كوريا الجنوبية دورا إقليميا وعالميا أكبر، مع توضيح موقفها في الواقع، يجعل من السهل عليها إقامة علاقة قوية ومثمرة مع الصين.وأكد كاغان مجددا على أن الولايات المتحدة لا ترى ذلك على أنه "لعبة محصلتها صفر"، وقال إن واشنطن لا تريد أن تكون في موقف تطلب فيه من كوريا الجنوبية القيام بأشياء تتعارض مع مصالحها.