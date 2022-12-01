شركة مترو سيول ونقابات عمالها تتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب

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توصل أعضاء نقابة شركة مترو سيول إلى اتفاق مع إدارة الشركة بشأن خطة إعادة الهيكلة اليوم الخميس، لينتهي عمليا الإضراب العام الذي استمر يوما واحدا.واستأنفت نقابات العمال في مترو سيول والإدارة المفاوضات في الساعة 8 من مساء أمس الأربعاء، وتوصلوا إلى اتفاق بعد منتصف الليل بقليل، بعد 4 ساعات من المحادثات.وتضمن الاتفاق قرارا من الشركة بعدم المضي قدما في خطة إعادة الهيكلة لتسريح 1500 عامل بالشركة، حسبما اتفق الجانبان في صفقة خاصة في سبتمبر من العام الماضي.كما اتفق الجانبان على زيادة الأجور بنسبة 1.4%، والعمل معا لوضع تدابير للسلامة.وبهذا الاتفاق، استأنفت قطارات مترو الأنفاق العمل بمستواها الطبيعي من الساعة 5:30 من صباح اليوم الخميس.