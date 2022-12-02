رئيس الوزراء الكوري يتوقع حدوث صعوبات اقتصادية في العام القادم

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توقع رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" أن يواجه الاقتصاد الوطني صعوبات متعددة خلال العام القادم، وطلب من الوزارات تقديم المساعدة على تنشيط الاقتصاد، بما في ذلك تخفيف القيود.جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الوزراء مع الوزراء ذوي العلاقة بالقضايا الوطنية الراهنة في مجمع سيول الحكومي اليوم، حيث قال إنه من المتوقع أن تسجل مختلف دول العالم نموا اقتصاديا منخفضا للغاية في العام القادم، ومن المتوقع أيضا أن يواجه الاقتصاد الكوري صعوبات كثيرة نتيجة لتباطؤ الصادرات وانكماش الاستثمار.وطلب "هان" من وزارة المالية والاستراتيجية والمعهد الكوري للتنمية، إجراء تحليل دقيق على عناصر الخطورة المتوقعة، وإعداد وسائل للاستجابة لها، كما طلب من الوزارات المعنية بذل أقصى الجهود لدعم القطاع الخاص في ممارسة الإبداع والتركيز على الأنشطة الابتكارية.وقال إن الحكومة تخطط لتخفيف القيود على نطاق واسع، التي ظلت تؤثر سلبا على أنشطة الشركات الأجنبية في كوريا والشركات العاملة في مجال البيئة، متوقعا أن تساعد هذه الخطوة الشركات المعنية على تعزيز أنشطة الاستثمار والإنتاج على المدى الطويل.وطلب رئيس الوزراء الوزارات بالاستمرار في التأكد من حسن تنفيذ الوسائل المفصلة عمليا، والتعرف على أي وسائل تكميلية إضافية.