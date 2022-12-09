فريق كوري ينجح في تطوير عضلات اصطناعية أقوى من العضلات البشرية بـ17 مرة

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نجح فريق علمي كوري في تطوير عضلات اصطناعية أقوى من العضلات البشرية بـ17 مرة باستخدام ألياف مصنوعة من مادة جديدة.ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه العضلات الاصطناعية في مختلف الصناعات المستقبلية، بما في ذلك الروبوتات وأعضاء الجسم الداخلية الاصطناعية.وتتكون الروبوتات الحالية من أجهزة ميكانيكية، الأمر الذي يتسبب في أن تكون حركاتها غير طبيعية وغير مماثلة لجسم الإنسان.ولحل هذه المشكلة، تُجرى حاليا أبحاث على مستوى العالم لتطوير عضلات اصطناعية باستخدام أنواع مختلفة من المواد الجديدة، لتحل محل الأجهزة الميكانيكية، لكن لا تزال العضلات الاصطناعية المطورة حتى الآن تتطلب أجهزة خاصة لتخزين الطاقة اللازمة لتحريك العضلات.وقد نجح فريق علمي مشترك بين المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بوسان الكورية في تطوير عضلات اصطناعية شبيهة بالعضلات البشرية وأقوى منها بـ17 مرة.وقام الفريق بتطوير هذه العضلات باستخدام ألياف مركبة تجمع الغرافين مع مادة الكريستال السائل من النوع الهلامي، حيث تتقلص وتسترخي تلك العضلات الاصطناعية الجديدة مثل العضلات البشرية مع التغيرات في درجات الحرارة ودون الحاجة إلى أي طاقة أخرى.وقال "كيم جون تيه" الباحث في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا إن حركات العضلات الاصطناعية الجديدة تأتي من تقلص البنية الجزيئية المرتبة في صف بشكل غير منتظم عند تعرضها للضوء أو الحرارة.ويمكن لألف خيط رفيع جدا من نسيج العضلات الاصطناعية، يبلغ سمكه ضعف سمك شعر الإنسان، رفع ثقل بوزن كيلوغرام واحد.