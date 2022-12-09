تشغيل محطة نووية إضافية في كوريا بعد 12 عاما من بدء العمل في بنائها

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تم استكمال بناء محطة "شين هانول رقم 1"، وهي المحطة النووية السابعة والعشرون في كوريا الجنوبية، بعد 12 عاما من بدء العمل في بنائها.وأقامت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة حفلا بمناسبة استكمال بناء المحطة اليوم الأربعاء بحضور عدد من المسؤولين الكوريين والأجانب ذوي الصلة بصناعة الطاقة النووية، والسكان المحليين.وتعد محطة "شين هانول رقم 1" من الجيل القادم من محطات الطاقة النووية الكورية، حيث تم تطوير المكونات الأساسية الرئيسية بتكنولوجيا كورية خاصة.وكان من المخطط أن يبدأ تشغيل المحطة الجديدة في عام 2017 لكنه تم تأجيل الموعد بعد تعرض منطقة "كيونغ جو" القريبة من موقع المحطة لزلزال.ويبلغ حجم التوليد السنوي المتوقع للطاقة الكهربائية من محطة "شين هانول رقم 1" 10 آلاف و424 غيغاواط في الساعة، وهو ما يعادل ربع استهلاك الكهرباء في مقاطعة شمال كيونغ سانغ خلال العام الماضي.وقالت الوزارة إن المحطة الجديدة ستسهم في استقرار العرض والطلب على الطاقة الكهربائية في فصل الشتاء من خلال رفع نسبة احتياطي الطاقة بمقدار 1.6%.كما ستسهم في تخفيض حجم استيراد الغاز الطبيعي السائل المستخدم في توليد الكهرباء بمقدار 1.4 مليون طن.