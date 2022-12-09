بدء تشغيل محطة شين هانول النووية رقم 1

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بدأت عمليات تشغيل محطة "شين هانول" للطاقة النووية رقم 1 بعد مرور 12 عاما على البدء في إنشائها.وتعد هذه المحطة هي السابعة والعشرين من نوعها في كوريا، كما تعد أيضا أول محطة نووية كورية يتم فيها توطين الأجهزة والكودات الرئيسية، بما في ذلك مضخات مادة التبريد.وتبلغ طاقة المحطة ألفا و400 ميغاواط، بزيادة نسبتها 40% بالمقارنة مع المحطات القائمة، كما يزيد عمرها المتوقع بـ20 عاما.ويذكر أنه كان من المقرر أن تبدأ عملية إنشائها في عام 2010 وأن يتم تشغيلها في عام 2017، إلا أنه تم تأجيل التشغيل من أجل تعزيز إجراءات السلامة.ومن المتوقع أن تقوم المحطة بإمداد الطاقة على نحو مستقر نسبيا خلال هذا الشتاء، حيث تغطي حوالي ربع كمية الكهرباء التي تستهلكها مقاطعة شمال كيونغ سانغ.وتتوقع وزارة الصناعة الكورية أن يؤدي تشغيل هذه المحطة إلى تخفيض استيراد الغاز الطبيعي المسال بمقدار مليون و400 ألف طن سنويا، مما سيسهم في تخفيض الواردات من الطاقة وتحسين العجز التجاري.وتخطط الوزارة أيضا للتركيز على استعادة بيئة محطات الكهرباء للطاقة النووية وتعزيز قدراتها التنافسية.