دانوري تنجح في مناورة الدخول الأول في مدار القمر

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قال المعهد الكوري لأبحاث الفضاء ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الاثنين إن المركبة المدارية القمرية الكورية الأولى "دانوري" أكملت بنجاح أول مناورة للدخول في مدار القمر.وأكد أحد الباحثين في معهد أبحاث الفضاء أن المركبة "دانوري" أصبحت مركبة فضائية بالمعنى الحقيقية، بعد أن تم التقاطها بواسطة جاذبية القمر، حيث صارت تدور حول القمر.الجدير بالذكر أن مناورة دخول المركبة إلى مدار القمر تعتبر عملية معقدة تتطلب تخفيض سرعة المركبة مع الالتزام بجاذبية القمر، من أجل الدخول في مدار القمر على ارتفاع يبلغ 100 كيلومتر.وسوف يتم إجراء 4 جولات أخرى من مناورات دخول المركبة "دانوري" في غضون الأيام القليلة القادمة، حيث من المقرر إجراء الجولة الثانية يوم الأربعاء القادم.ومن المتوقع أن يتم التأكد مما إذا كانت المركبة "دانوري" قد استقرت بنجاح في مدار القمر على ارتفاع 100 كيلومتر يوم التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري.