اللجنة الأولمبية الدولية تنهي تعليق تأهل كوريا الشمالية

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أفادت تقارير بأن اللجنة الأولمبية الدولية أنهت تعليق تأهل كوريا الشمالية، وفتحت الباب لها للمشاركة في أولمبياد 2024 في باريس.وقال تقرير بثه راديو آسيا الحرة يوم السبت إن اللجنة الأولمبية الدولية أكدت رسميا انتهاء التعليق، قائلة إن تعليق اللجنة الأولمبية لكوريا الشمالية قد تم رفعه تلقائيا يوم 31 ديسمبر 2022.وأضاف التقرير أن اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية تلقت أيضا هذه المعلومات. وسوف يؤدي ذلك إلى إتاحة الفرصة لكوريا الشمالية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقرر عقدها في شهر سبتمبر القادم في مدينة "هانغتشو" الصينية، وكذلك أولمبياد باريس في يوليو من العام القادم.وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد حظرت في السابق كوريا الشمالية من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 بعد أن رفضت بيونغ يانغ إرسال رياضيين إلى أولمبياد طوكيو 2020 الصيفية، مشيرة إلى المخاوف من انتشار فيروس كورونا.وفي ذلك الوقت، كانت كوريا الشمالية هي الوحيدة من بين 206 لجان أولمبية وطنية تابعة للجنة الأولمبية الدولية التي لم ترسل رياضيين إلى الأولمبياد.