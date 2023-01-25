فشل فيلم قرار بالمغادرة في الفوز بترشيح للأوسكار

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فشل فيلم الإثارة الرومانسي الكوري "قرار بالمغادرة"، للمخرج "بارك تشان اوك"، في الفوز بترشيح لجوائز الأوسكار لهذا العام في فئة أفضل فيلم روائي دولي طويل.وكشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن القائمة النهائية للأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار في دورتها الـ95 في عشر فئات، بما في ذلك الأفلام الوثائقية، والروائية الدولية، والأفلام الوثائقية القصيرة.ويذكر أنه تم في شهر ديسمبر الماضي ترشيح الفيلم ليكون ضمن القائمة المختصرة لأفضل أفلام روائية دولية، لجوائز الأوسكار لعام 2023، إلى جانب 14 فيلما آخر، لكنه فشل بعد ذلك في الدخول للقائمة النهائية التي تضم خمسة أفلام فقط.وكان الفيلم الكوري الجنوبي "الطفيلي" للمخرج "بونغ جون هو" قد فاز بجائزة في تلك الفئة في عام 2020، بالإضافة إلى ثلاث جوائز أخرى، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يفوز بجائزة الأوسكار. وحصل فيلم "قرار بالمغادرة"، الذي فاز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان "كان" السينمائي الدولي في العام الماضي، على ترشيح لأفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد لعام 2023 وجائزة "غولدن غلوب" لعام 2023، لكنه فشل في الفوز بأي منهما.